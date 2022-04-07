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В России разрабатывают приборы для диагностики заболеваний сердца

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Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Николая Чернышевского (СГУ) создали первые образцы аппаратно-программных комплексов, которые помогут диагностировать и справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на ранней стадии. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе государственной программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

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Методы по прогнозированию состояния человека, которые предложили саратовские физики, основаны на изучении динамики отдельных регуляторных систем организма и взаимодействия их с помощью инновационных нелинейных методов анализа сигнала. Один из приборов, который предложили ученые, может использоваться для ранней диагностики артериальной гипертензии.

«Мы хотим создать небольшое носимое устройство, например, в форм-факторе смарт-часов, которое поможет владельцу оценить риски развития этой патологии и даст рекомендацию о происхождении полноценного обследования», — цитирует «Газета.Ru» доктора физико-математических наук, профессора кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии Института физики СГУ Анатолия Караваева.

Образцы похожих аппаратных комплексов сейчас проходят стадии испытаний в медучреждениях. Отмечается, что для этого ученые уже проанализировали около 2000 записей сигналов различных категорий испытуемых, включая здоровых добровольцев, а также пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия).

Ранее 1 апреля сообщалось, что ученые ПИЯФ им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» и НМИЦ им. В.А. Алмазова заявили, что прогнозировать осложнения и ухудшение состояния пациента с ишемической болезнью сердца можно на основе оценки системы свертывания крови. Для этого специалисты смоделировали в «пробирке» процессы, соответствующие ишемической болезни сердца и ответу крови пациента на лекарственное воздействие.

До этого 7 марта врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям» о том, какие могут быть неочевидные причины учащенного сердцебиения (тахикардии). Среди них назывались повышение температуры тела, переедание, употребление большого количества крепкого кофе, кофеинсодержащих или энергетических напитков, алкогольное опьянение, а также курение.

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