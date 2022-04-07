Складских запасов шин в России хватит на два года

В России складских запасов шин хватит на один-два года. Об этом сообщает 7 апреля «Коммерсантъ», подсчитавший данные системы маркировки «Честный знак».

По информации издания, запасы шин для легковых автомобилей в стране к началу апреля составили около 61 млн штук: 26,5 млн летних, 14 млн зимних, 11,5 млн зимних нешипованных и около 9 млн всесезонных. На складах шин для грузовиков, сельхозтехники и автобусов находится 18,1 млн единиц.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») считают, что этих запасов хватит на 11–17 месяцев. По мнению источника издания, в связи с тем что объем рынка легковых шин в последнее время составлял около 30 млн штук, складских запасов будет достаточно на два года.

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, после того как несколько крупных производителей заявили о приостановке работы, спрос на шины увеличился.

«Но дефицита на рынке нет. Мы ожидаем, что период повышенного спроса завершится в мае», — заключил он.

15 марта Michelin объявила о приостановке работы российского завода в Давыдово, а также ввоза новой продукции в РФ. Как объяснили в компании, решение связано с ограничениями операционной деятельности, которые были вызваны трудностями с поставками сырья, нарушением финансовых потоков и др.

Также 1 марта Volvo, General Motors, Volkswagen и компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson сообщили о приостановке поставок в Россию на фоне проходившей спецоперации.

По словам декана транспортного факультета московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, после ухода ряда крупных производителей шин водители смогут найти замену импортной резине среднего и экономкласса у отечественных, а также у китайских поставщиков. Он считает, что продукция экономсегмента России и Китая не уступает по качеству шинам крупнейших производителей и проблем с материалами быть не должно.