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Эксперт рассказал об уровне цен на нефть и газ в этом году

Эксперт Шафраник дал прогноз по ценам на нефть и газ в 2022 году
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Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал об уровне цен на нефть и газ на мировых рынках в ближайшее время. Об этом издание сообщило на сайте в среду, 6 апреля.

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«Я бы предположил, что средняя цена за нефть составит $80 за баррель в этом году. В целом в мире уже в феврале потребление и производство [нефти] были сбалансированы. А известные события, которые произошли, заставили финансы идти туда, где есть устойчивые продукты. Нефть — такой продукт, ее все равно купят. Деньги для тех, кто вложился, потеряны не будут. И пошла спекулятивная составляющая в цене на нефть», — сказал он.

Специалист заверил, что это не будет долго продолжаться, так как после стадии насыщения последует спад. По его словам, Россию удовлетворяет нынешняя средняя стоимость нефти за баррель.

Относительно стоимости газа, Шафраник сказал, что по долгосрочным контрактам она составит около $500 за 1000 кубов, по спотовым — предположительно, от $900 до $1400, что в 2,5–3 раза больше, чем в предыдущие пять лет.

В этот же день министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявил, что введение эмбарго на экспорт нефти из РФ приведет к стремительному росту цен нее.

До этого, 4 апреля, руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. По его словам, в наибольшей степени от поставок российской нефти зависят Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики.

1 апреля немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Он предположил, что благодаря заработкам от продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции, после того как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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