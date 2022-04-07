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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов до устранения нарушений

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Роскомнадзор запретил рекламировать корпорацию Google и принадлежащие ей информационные ресурсы за несоблюдение российского законодательства. Об этом в четверг, 7 апреля, говорится в сообщении ведомства.

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«К компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры: информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства; запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования», — говорится в заявлении регулятора.

В Роскомнадзоре отметили, что видеохостинг YouTube является одной из ключевых площадок, распространяющих фейковые новости о ходе о спецоперации РФ по защите Донбасса.

Регулятор уточнил, что меры против Google будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. Как указал сенатор, такое демонстративное нарушение законов РФ со стороны YouTube не должно остаться без реакции.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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