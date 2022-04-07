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Экс-замгенсека ООН оценил возможность исключения России из СПЧ

Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе о возможности исключения РФ из СПЧ: подобной процедуры до сих пор не было
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Процедуры исключения стран из органов системы Организации Объединенных Наций до сих пор не было. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил «Известиям» член Общественной палаты России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя возможность исключения РФ из Совета по правам человека.

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«Процедуры исключения стран из органов системы ООН до сих пор не было. Конечно, можно внести в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции, призывающей к этому. Вместе с тем я не думаю, что такой вариант реалистичен. Государства будут, скорее, думать о создании нежелательного прецедента — если Россию исключают по каким-то причинам, то в следующий раз исключить смогут уже кого-то другого», — пояснил он.

Накануне заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что возможное отстранение Российской Федерации от участия в СПЧ может стать разрушительным для ООН в целом.

Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, подчеркнул дипломат. Ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника. Ситуация, таким образом, выдает более широкую картину: под прикрытием «наказания России» Запад стремится подорвать институты ООН. Тем самым возникает угроза разрушения многими годами выстраиваемой многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей его от Третьей.

Генеральная ассамблея ООН проведет соответствующую специальную сессию 7 апреля.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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