Гуманитарную помощь из Кузбасса направили беженцам из Донбасса

В четверг, 7 апреля, от здания администрации города Новокузнецка был дал старт третьей гуманитарной колонне в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Два грузовика с 40 т гуманитарной помощи будут доставлены в Ростовскую область (г. Батайск), где находятся пункты временного размещения людей.

Первая колонна ушла из Кузбасса в Ростовскую область (хутор Красный, Аксайский район) 26 февраля, вторая (40 т грузов) — 26 марта.

После отправки первой помощи число жителей Кемеровской области, желающих помочь беженцам, начало стремительно расти. Например, Кузбасское общество пчеловодов передало полтонны меда, Федерация профсоюзных организаций Кузбасса — 450 кг подсолнечного масла, круп, макарон, сахара и чая, девять коробок консервов, крупы и одежду для жителей ДНР и ЛНР передали сотрудники Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра.

Как рассказали волонтеры, проблем с приемом гумпомощи нет.

«Мы принимаем всю помощь, это бытовая химия, продукты длительного хранения. Люди уже сами знают, что нести. Макароны, мыло, канцелярию и даже альбомы для рисования. Я, конечно, испытываю чувство гордости за свою страну, мы помогаем нуждающимся в этой непростой ситуации», — отметил волонтер, заведующий отделом в городском молодежном центре «Социум» Александр Карташов.

Кроме того, студенты Сибирского колледжа сервиса и технологий собрали три коробки с канцелярскими товарами для детей. Гуманитарную помощью помогали собирать жители Калтана, в том числе члены совета ветеранов, учителя и учащиеся школ. Кузбассовцы передали в пункт сбора детские вещи, средства гигиены и продукты.

Также гуманитарную помощь передали студенты и преподаватели КемГУ, Кемеровского аграрного техникума, община мусульман Кемеровской области, Союз женщин Кузбасса и министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Гуманитарная помощь из Кузбасса выгружается на склады департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, после сортировки ее распределяют по пунктам временного размещения людей либо в составе сборных грузов отправляют на территорию, освобожденную ВС РФ для раздачи мирным жителям.

6 апреля стало известно, что по инициативе партии «Единая Россия» был открыт штаб для устройства детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в российские семьи. С начала российской спецоперации по защите мирных жителей региона партия наладила регулярные поставки гумпомощи.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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