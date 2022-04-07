Лукашенко заявил о невозможности переговоров РФ и Украины без Белоруссии

Переговоров Москвы и Киева без участия Минска быть не может, как и «сепаратных договоренностей» за его спиной. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики.

«Хочу обозначить вам нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это — прежде всего, западные страны, — там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что исходит не из того, что Белоруссию «погрузили в одну корзину с Россией», а из того, что ситуация «серьезнейшим образом» влияет на положение в стране.

«Поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси, договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. В этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада», — пояснил белорусский президент.

31 марта Лукашенко заявил, что западные страны пытались организовать в Белоруссии «майдан по украинскому сценарию», но у них не получилось. Поэтому, по словам президента, санкции вводят и против Москвы, и против Минска, исключая возможности обхода запретов. Также он подчеркнул, что Белоруссия и Россия выстоят под давлением Запада и даже «возродятся, как птица феникс из пепла».

19 марта белорусский лидер говорил о том, что Россия — не просто союзник для республики: две страны — это одно целое в экономике и военной сфере. По его словам, россияне и белорусы — народы, произрастающие от одного корня, а экономически — практически неразделенные системы.

17 марта Лукашенко сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером Владимиром Путиным мирный договор, то потом будет вынужден капитулировать. Он отметил, что Россия в настоящий момент предлагает украинской стороне абсолютно приемлемый вариант договора и еще есть время для того, чтобы решить ситуацию более или менее мирно для Киева.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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