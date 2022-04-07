Прямой эфир
Мир
В Китае назвали НАТО продуктом времен холодной войны
Наука
Кабмин одобрил программу создания многоспутниковой группировки «Сфера»
Мир
Лукашенко рассказал о спецоперации Белоруссии на территории Украины
Общество
Гуманитарную помощь из Кузбасса направили беженцам из Донбасса
Мир
PepsiCo выпустит продукты специально для России
Мир
Лавров заявил об изменении Киевом озвученных в Стамбуле предложений
Туризм
Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля
Мир
Беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии
Авто
Складских запасов шин в России хватит на два года
Политика
В правительстве РФ заявили об отсутствии «шапкозакидательных настроений»
Мир
Spotify прекратит работу в России 11 апреля
Сюжет:

Лукашенко заявил о невозможности переговоров РФ и Украины без Белоруссии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоров Москвы и Киева без участия Минска быть не может, как и «сепаратных договоренностей» за его спиной. Об этом 7 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики.

Торг совместен: Белоруссия может нарастить поставки топлива в Россию
Как это повлияет на стоимость бензина и СУГ в РФ

«Хочу обозначить вам нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это — прежде всего, западные страны, — там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что исходит не из того, что Белоруссию «погрузили в одну корзину с Россией», а из того, что ситуация «серьезнейшим образом» влияет на положение в стране.

«Поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси, договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. В этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада», — пояснил белорусский президент.

31 марта Лукашенко заявил, что западные страны пытались организовать в Белоруссии «майдан по украинскому сценарию», но у них не получилось. Поэтому, по словам президента, санкции вводят и против Москвы, и против Минска, исключая возможности обхода запретов. Также он подчеркнул, что Белоруссия и Россия выстоят под давлением Запада и даже «возродятся, как птица феникс из пепла».

19 марта белорусский лидер говорил о том, что Россия — не просто союзник для республики: две страны — это одно целое в экономике и военной сфере. По его словам, россияне и белорусы — народы, произрастающие от одного корня, а экономически — практически неразделенные системы.

17 марта Лукашенко сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером Владимиром Путиным мирный договор, то потом будет вынужден капитулировать. Он отметил, что Россия в настоящий момент предлагает украинской стороне абсолютно приемлемый вариант договора и еще есть время для того, чтобы решить ситуацию более или менее мирно для Киева.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022