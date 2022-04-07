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В Совфеде оценили признание NYT подлинности видео расправы над военными РФ

Сенатор Цеков заявил, что на Западе «открываются глаза» на пытки и расправы над российскими военными
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в четверг, 7 апреля, в беседе с «Известиями» оценил признание газетой The New York Times (NYT) подлинности размещенной в сети записи, на которой видно, как украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военного.

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«У них постепенно открываются глаза. [Появляется] всё больше информации о пытках военнопленных России. При этом мы гуманно относимся к военнопленным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очень много информации о событиях в Буче. Эта информация не в пользу Украины. Многие начинают говорить, что убийства украинцев в Буче совершили украинские подразделения. Понятно, это понижает уровень поддержки Украины. Пока только морально», — указал он.

Это очень характеризует существующее руководство Украины, добавил сенатор.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

В то же время начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками ВСУ.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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