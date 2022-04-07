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The Economist: страны-оппоненты России оказались в явном меньшинстве

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Британский журнал The Economist представил результаты исследования, посвященного отношению к России в странах мира после начала специальной операции по защите Донбасса. Результаты показали, что количество государств, вставших на сторону Москвы или сохранивших нейтралитет, для Запада оказалось неожиданно высоким.

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Так, группа исследователей Economist Intelligence Unit (EIU, дочерняя компания издания) ставила своей целью разделить страны мира на три основные категории: те, кто поддерживает действия России, те, кто сохраняет нейтралитет, и те, кто выступает резко против Москвы.

В результате выяснилось, что с поддержкой или нейтралитетом по отношению российской стороне выступило две трети земного населения, тогда как страны-оппоненты России составляют лишь 36% мира.

«Около 30% населения мира проживает в 28 странах, чьи правительства классифицируются EIU как склоняющиеся к России. Помимо Китая к ним относятся такие густонаселенные регионы, как Пакистан и Эфиопия. Для некоторых, таких как Эритрея и Сирия, Россия является ключевым союзником. 32 правительства остались нейтральными, в том числе правительства Бангладеш, Бразилии и Индии», — пишет издание.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

На фоне российской операции многие страны Запада и их союзники объявили о введении беспрецедентных рестрикций. Санкции затрагивают индивидуальные лица, компании, а также целые сектора российской экономики. Москва в ответ поэтапно вводит контрмеры.

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