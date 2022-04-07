The Economist: страны-оппоненты России оказались в явном меньшинстве

Британский журнал The Economist представил результаты исследования, посвященного отношению к России в странах мира после начала специальной операции по защите Донбасса. Результаты показали, что количество государств, вставших на сторону Москвы или сохранивших нейтралитет, для Запада оказалось неожиданно высоким.

Так, группа исследователей Economist Intelligence Unit (EIU, дочерняя компания издания) ставила своей целью разделить страны мира на три основные категории: те, кто поддерживает действия России, те, кто сохраняет нейтралитет, и те, кто выступает резко против Москвы.

В результате выяснилось, что с поддержкой или нейтралитетом по отношению российской стороне выступило две трети земного населения, тогда как страны-оппоненты России составляют лишь 36% мира.

«Около 30% населения мира проживает в 28 странах, чьи правительства классифицируются EIU как склоняющиеся к России. Помимо Китая к ним относятся такие густонаселенные регионы, как Пакистан и Эфиопия. Для некоторых, таких как Эритрея и Сирия, Россия является ключевым союзником. 32 правительства остались нейтральными, в том числе правительства Бангладеш, Бразилии и Индии», — пишет издание.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

На фоне российской операции многие страны Запада и их союзники объявили о введении беспрецедентных рестрикций. Санкции затрагивают индивидуальные лица, компании, а также целые сектора российской экономики. Москва в ответ поэтапно вводит контрмеры.