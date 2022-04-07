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Атрибутированный Микеланджело неизвестный рисунок продадут за €30 млн

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Ранее неизвестный ранний рисунок, атрибутированный Микеланджело — «Обнаженный юноша (по мотивам Мазаччо) в окружении двух фигур» будет выставлен на аукцион «Искусство старых мастеров и XIX века: живопись, рисунки и скульптура», который пройдет в Париже 18 мая. Эстимейт составляет приблизительно €30 млн. Информация об этом опубликована на сайте аукционного дома Christie’s.

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Работа выставляется из частной французской коллекции. Ранее она была признана объектом национального достояния и потому не могла быть вывезена из страны на протяжении 30 месяцев. Недавно французское правительство отозвало этот статус и выдало лицензию на экспорт, что позволяет без каких-либо ограничений предлагать этот рисунок коллекционерам по всему миру. Перед парижскими торгами «Обнаженный юноша» будет экспонироваться в Гонконге и Нью-Йорке.

В 1907 году этот рисунок в качестве работы школы Микеланджело был продан на парижских торгах Hôtel Drouot, после чего он надолго пропал из поля зрения ученых вплоть до недавнего времени. В 2019 году Фурио Ринальди, который на тот момент был специалистом департамента графики старых мастеров Christie’s, атрибутировал его Микеланджело. Позже с атрибуцией согласился почетный профессор истории искусств Кембриджского университета и автор каталогов графики Микеланджело Пол Джоаннидис, отмечает аукционный дом.

«С момента обнаружения в 2001 году в йоркширском замке Говард рисунка Микеланджело, который сегодня экспонируется в Музее Гетти в Лос-Анджелесе, история искусства не знала находок, сравнимых по красоте и значимости с этой работой. «Обнаженный юноша» является одной из менее чем 10 работ Микеланджело на бумаге, которые все еще находятся в частных собраниях. Она, несомненно, станет определяющим произведением, формирующим наш взгляд на ранее становление творческой карьеры художника», — поделился с «Известиями» директор международного отдела графики старых мастеров Christie’s Стайн Алстинс.

Если продажа состоится, рисунок станет одним из самых дорогих в истории произведений на бумаге — наряду с «Головой музы» Рафаэля, купленной в 2009 году более чем за £29 млн и «Головой медведя» Леонардо да Винчи, ушедшей в прошлом году с молотка за £9 млн. Ценовой рекорд на произведения Микеланджело составляет £8 млн — за такую сумму в 2000 году был приобретен эскиз с изображением обнаженной мужской натуры.

22 марта Christie’s анонсировал майские торги, топ-лотом которых станет «Простреленная шалфеевая Мэрилин» Энди Уорхола. Один из самых известных образов поп-арта оценен примерно в $200 млн.

Если картина будет продана, то она станет не только самым дорогим произведением Уорхола (предыдущий рекорд ровно вдвое ниже — картина «Восемь Элвисов» ушла за $100 млн), но и самым дорогим произведением искусства XX века.

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