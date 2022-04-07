Пять человек погибли за три недели в ДТП с нелегальным такси на Алтае

На дорогах Алтайского края за последние три недели в авариях с участием нелегального такси погибли пять человек. Об этом сообщает региональный минтранс.

Среди погибших — четверо взрослых и один ребенок. Еще один ребенок, 2017 года рождения, получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

«Виновником ДТП 18 марта на Павловском тракте стал гражданин 1993 года рождения с водительским удостоверением, зарегистрированным в другой стране, что в принципе запрещает управлять транспортным средством на территории России, оказывая услуги такси», — говорится в сообщении министерства. В аварии погибли женщина и ребенок 2015 года рождения, оба находились в машине такси.

Также не было разрешения на перевозку пассажиров у водителя Nissan Almera, по вине которого 3 апреля на 170-м км трассы Р-256 «Чуйский тракт» произошло ДТП с тремя погибшими, пишет altapress.ru.

В региональном минтрансе отмечают, что разрешение должно находиться в салоне машины и предъявляться по требованию пассажира. На передней панели в салоне, справа от водителя, должна быть размещена информация о перевозчике, номер разрешения, сроки его действия, а также тарифы.

В ведомстве подчеркивают, что услуги нелегальных такси не отвечают требованиям безопасности. Водители не проходят обязательный ежедневный медосмотр, а также техосмотр машины.