Нарышкин заявил о намерении США превратить Украину в подобие Афганистана

По замыслу США, страны НАТО должны превратить Украину «в некое подобие Афганистана». На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона».

«НАТО, как подчеркивают американские «стратеги», должна постараться превратить Украину «в некое подобие Афганистана». Всякому, кто хоть немного знаком с историей и географией, очевидна абсолютная неуместность и стратегическая провальность подобной аналогии. Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?» — задался он вопросом.

По словам Нарышкина, США отправляют на Украину боевиков с целью создания в стране террористического подполья.

«Используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле террористического подполья», — говорится в статье, опубликованной 6 апреля.

Глава СВР убежден, что российская спецоперация по защите Донбасса положит конец попыткам Запада превратить Украину в русофобское марионеточное государство.

«Российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, выстраивающее свою идентичность на базе маниакального отрицания и демонизации всего, что объективно связывает его с Россией. Сколько ни скачи, от себя не ускачешь!» — подчеркнул он.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что накачивание Украины оружием Запада в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Он подчеркнул, что такие решения США будут иметь негативный эффект.

Ранее, 5 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад будет стараться продлить проведение военной операции на Украине, поставляя оружие Киеву. По его словам, Украина для западных стран является лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют.

Как заявил 16 марта президент России Владимир Путин, Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.