Прямой эфир
Мир
В Кремле негативно оценили принятие в США программы ленд-лиза для Украины
Мир
В Париже на бутиках Chanel появилось изображение Гитлера
Общество
В Крыму осудили замглавы запрещенного крымско-татарского батальона
Мир
Бастрыкин провел в Донецке совещание на тему преступлений украинских силовиков
Общество
Путин приедет на прощание с Жириновским
Общество
Путин присвоил наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку
Общество
СК заявил о причастности двух командиров «Азова» к покушению на пленных россиян
Интернет
В Госдуме намерены ужесточить контроль за личными данными россиян
Экономика
Торговые сети Х5 Group отменили большинство ограничений на продажу в одни руки
Мир
Нарышкин заявил о намерении США превратить Украину в подобие Афганистана
Мир
Россия вызвала в МИД посла Финляндии в Москве
Сюжет:

Путин присвоил наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку

Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку. Соответствующий указ опубликован в четверг, 7 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что звание «гвардейский» присваивается воинским частям, отличившимся в боях.

2 апреля в Минобороны России сообщили, что в Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десантников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

28 марта Путин поздравил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны с присвоением им почетного наименования «гвардейские». Как отметил глава государства, подразделения по праву могут гордиться традициями и историей своих соединений.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022