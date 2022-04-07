Путин присвоил наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку. Соответствующий указ опубликован в четверг, 7 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что звание «гвардейский» присваивается воинским частям, отличившимся в боях.

2 апреля в Минобороны России сообщили, что в Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десантников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

28 марта Путин поздравил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны с присвоением им почетного наименования «гвардейские». Как отметил глава государства, подразделения по праву могут гордиться традициями и историей своих соединений.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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