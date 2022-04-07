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Мастера участка оштрафовали за гибель рабочего в Заполярье

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В городе Североморске Мурманской области суд оштрафовал местного жителя, который обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что 19 октября 2021 года мастер участка одного из коммунальных предприятий дал указание двум рабочим спуститься в вырытую траншею около дома № 4 по улице Восточной для укладки труб. При этом он не обеспечил укрепление стен траншеи, пишет ИА «Би-порт».

В результате произошел обвал грунта. 44-летний слесарь получил травмы, не совместимые с жизнью.

В ходе предварительного следствия мастер участка полностью признал свою вину. Суд принял решение о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В марте суд в Оренбургской области вынес приговор механику, который обвинялся в гибели двух рабочих при строительстве ТЭЦ. Мужчины получили смертельные травмы в результате падения с высоты.

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