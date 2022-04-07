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Бастрыкин провел в Донецке совещание на тему преступлений украинских силовиков

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Донецк, где провел оперативное совещание по расследование преступлений украинских силовиков. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины», — говорится в сообщении.

Участники заседания доложили главе СК о первых итогах работы подразделений ведомства, занимающихся расследованием указанных преступлений киевского режима.

Также в ведомстве сообщили, что СК России и Генеральные прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) определили ответственные лица для межведомственного взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве.

«В настоящее время налажено получение оперативных сводок о происшествиях, на основе их анализа ежедневно возбуждаются уголовные дела по фактам обстрелов мирных объектов. Начиная с февраля этого года следователями СК России возбуждено 146 уголовных дел о преступлениях представителей силовых структур Украины», — уточнили в СК.

3 апреля Бастрыкин поддержал инициативу ЛНР о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе. Как подчеркнули в СК, представители ведомства продолжают сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.

1 апреля глава СК РФ провел еще одно оперативное совещание о преступлениях украинских силовиков в отношении мирного населения Донбасса. По словам Бастрыкина, главной причиной жертв среди мирного населения Донбасса по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Кроме того, на основании полученных доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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