С 30 апреля по 2 мая пройдет ежегодный турнир «Кубок ЦСКА «Вальс Победы»

«Вальс Победы» закружит москвичей и гостей столицы в праздничном ритме на крупнейшем турнире по латиноамериканским и спортивно-бальным танцам. Майские праздники не за горами и по доброй многолетней традиции, поклонники танцевального спорта вновь соберутся вместе 30 апреля – 2 мая в МВЦ Крокус Экспо в Москве, чтобы стать частью ежегодного турнира «Кубок ЦСКА «Вальс Победы». Вот уже почти 30 лет этот Праздник объединяет как профессионалов, так и любителей, и с каждым годом влюбляет в себя всё больше и больше спортсменов и зрителей. Количество участников конкурса колоссальное и насчитывает в среднем от 3000 до 4000 танцевальных пар!

Ведь это одно из самых крупных соревнований, в рамках Всемирной Танцевальной Олимпиады, которая вошла в Книгу рекордов России как мероприятие собравшее наибольшее число танцоров со всего мира. И в этом году оно пройдёт с особым размахом - три конкурсных дня будут наполнены самыми разнообразными категориями, чтобы танцоры смогли принять участие в максимальном количестве соревновательных групп. Чемпионы мира и Европы, абсолютные чемпионы России выйдут на паркет Крокус Экспо и продемонстрируют своё танцевальное искусство в нескольких сложнейших программах:

европейская программа бальных танцев (венский вальс, медленный вальс, фокстрот, квикстеп и танго) и

программа латиноамериканских танцев (ча-ча-ча, пасодобль, джайв, самба и румба).

Ну, а их таланты, как всегда, оценят самые компетентные и непредвзятые судьи — лучшие мастера различных танцевальных направлений.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах, так за звания Победителей сразятся - взрослые участники, молодёжь, юниоры и дети. Кроме того, в 1-й день состязаний испытать удачу и присоединиться к масштабному торжеству также смогут и начинающие спортсмены. Помимо этого, на протяжении всех дней «Кубка ЦСКА «Вальс Победы» зрителей и болельщиков ждёт множество других праздничных сюрпризов и, конечно же, незабываемое фееричное танцевальное шоу в финале турнира!

Организаторы и основатели кубка Виктория и Андрей Кокоулины убеждены, что эти танцевальные батлы — уникальный способ для танцоров заявить о своем высочайшем профессионализме, выдержке и стремлении к победе, а также через танец проявить любовь к своей стране.

Тем более, что неотъемлемой частью турнира вот уже много лет является беспрецедентный конкурс «Дети Войны», во время которой на танцполе встречаются потомки участников ВОВ с танцевальными посвящениями нашим предкам-освободителям, подарившим нам мирное небо! И в 2022-м году, разумеется, эти выступления актуальны, как никогда...

«Этот праздник объединяет поколения, а «Вальс Победы» — лучших танцоров страны, которые помнят свою историю и гордятся ею. Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своей сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, обеспечил нам мир, свободу и независимость!» - подчёркивает Виктория Кокоулина и добавляет: «Даже в самые сложные времена, не смотря на боль и страдания, танец всегда объединял людей, являясь лучом надежды на светлое будущее и безотказной формулой психологического укрепления нации! И этот год - не исключение… красивые пары закружатся в ритме весеннего вальса, знаменуя тем самым веру в добро и справедливость!»

Выступления на «Вальсе Победы» перед великим праздником Днем Победы — это также дань памяти героям Великой Отечественной Войны и благодарность им за жизнь. И даже не смотря на непростое время и события в мире сегодня, турнир непременно состоится и станет для всех ещё одним добрым символом объединения, свободы и весны!