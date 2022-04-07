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Минпромторг предложил обязать использовать российское оборудование для майнинга

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Минпромторг РФ предложил на законодательном уровне обязать использовать российское оборудование для майнинга криптовалюты на территории страны. Об этом 6 апреля в письме заявил глава министерства Денис Мантуров в ответ на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, передает «РИА Новости».

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«Для нивелирования рисков информационной безопасности предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства («добычи») на территории РФ криптовалютных активов», — говорится в сообщении.

В письме уточняется, что министерство по поручению правительства принимает участие в подготовке предложений по включению мероприятий, направленных на регламентирование организации выпуска и выпуск криптовалют в РФ в дорожную карту о регулировании деятельности P2P-платформ, подписанную в январе вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

По словам Мантурова, Минпромторг считает предложения Горелкина актуальными и поддерживает инициативу партии по работе с ними.

«Подходы к регулированию выпуска и обращения цифровой валюты в РФ в настоящее время признаются актуальными и обсуждаются Банком России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России, Росфинмониторингом, ФНС России, ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой РФ», — отметил министр.

26 февраля заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак на конференции Российской ассоциации криптоэкономики искусственного интеллекта и блокчейн призвал в кратчайшие сроки закрепить в нормативно-правовой базе понятие майнинга.

21 февраля Минфин внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. Он предполагает, что продажа и покупка цифровой валюты будут возможны только при проведении идентификации клиента. Планируется разрешить операции с криптовалютой исключительно банкам с использованием банковского счета. Использование криптовалют в качестве средства платежа в России будет по-прежнему запрещено, цифровые валюты рассматриваются только как инструмент для инвестиций.

Ведомство разработало концепцию после того, как Банк России подготовил проекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты. Согласно им, нарушение этих требований грозит штрафом до 1 млн рублей. Для граждан и должностных лиц штрафы за прием платежей в частной цифровой валюте составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей.

В январе ЦБ выпустил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорилось, что такие валюты имеют характеристики финансовой пирамиды и их распространение угрожает благосостоянию россиян. Позицию регулятора не поддержали ведомства, включая Минфин, Росфинмониторинг и Минцифры. В результате правительство утвердило дорожную карту из 15 пунктов по регулированию отрасли до конца 2022 года.

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