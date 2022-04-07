В Кремле оценили переговоры Армении и Азербайджана

В Кремле приветствуют переговоры Армении и Азербайджана. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что это весьма и весьма продолжительный процесс, но продвижение к заключению такого документа само по себе является весьма позитивным фактом и приветствуется», — заявил журналистам Песков.

Ранее в этот день стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

31 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном обстановку в Карабахе. Стороны договорились о продолжении контактов.

28 марта МИД Армении заявил, что вторжение азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается.

Ранее, 25 марта, Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Глава армянского правительства указал на необходимость возвращения азербайджанских Вооруженных сил на исходные позиции.

Тогда же в минобороны НКР сообщили о гибели двух военнослужащих непризнанной республики в результате обстрелов ВС Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.