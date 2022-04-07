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В Кремле негативно оценили принятие в США программы ленд-лиза для Украины

Песков заявил о негативном эффекте от программы ленд-лиза США для Украины
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Поставки вооружения Украине не способствует успешному исходу российско-украинских переговоров, заявил 7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал новость о том, что сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

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«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — подчеркнул представитель Кремля.

О соответствующем решении сената США стало известно ранее в этот день. Документ предполагает расширение возможностей для президента США Джо Байдена по ускоренному и упрощенному предоставлению Киеву вооружений «для защиты населения Украины и для других целей». Законопроект позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия. Теперь документ должна одобрить палата представителей, после чего его направят на подпись президенту.

6 апреля первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment была отправлена на Украину. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские специалисты обучили управлению дронами-камикадзе Switchblade украинских военных, прибывших в США с осени.

В тот же день президент США Джо Байден пояснил, что Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечалось, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

Днем ранее МИД РФ призвал ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

С призывом к властям США прекратить поставки вооружения Киеву 4 апреля также выступили в посольстве России в Вашингтон. В дипмиссии подчеркнули, что это провоцирует новые жертвы, так как киевские власти раздают американское оружие «пополнившим отряды терробороны радикалам и вчерашним уголовникам».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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