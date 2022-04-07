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Мир
Российского посла вызвали в МИД Франции
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Посла России Мешкова вызвали в МИД Франции

МИД Франции вызвал посла России после объявления о высылке дипломатов
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о вызове посла России в Париже Алексея Мешкова в МИД страны. Об этом глава французской дипломатии написал 7 апреля на своей странице в Twitter.

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«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», — отметил он.

5 апреля Мешкову, вызванному в МИД Франции, был передан список дипломатов, которые будут высланы из страны. Посол России отметил, что Москва оставляет за собой право ответить Парижу на недружественные действия.

На прошлой неделе украинские власти и иностранные СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области якобы российскими военными. Как отмечает «Газета.Ru», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Запада, как и растиражированные фото и видео из города, являются «заказной историей».

По ее словам, смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В Минобороны РФ назвали очередной провокацией обвинения Киева в отношении российских военных.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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