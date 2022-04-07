Экс-сотрудник посольства США частично признал вину в контрабанде наркотиков

Бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель, обвиняемый в контрабанде наркотиков, частично признал вину. Об этом 7 апреля сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Обвиняемый не отрицает факт перемещения наркотического вещества, однако отрицает факт умысла. Он утверждает, что использовал вещества в медицинских целях.

Глава комиссии по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи, который посетил в СИЗО арестованного экс-дипломата, пообщался с корреспондентом «Известий». Он сообщил, что мужчина даже не знал, что перевозит запрещенное в России вещество.

«Он не знал, даже не понимал, что нельзя перевозить. Фогель утверждал, что это нужно было ему в медицинских целях», — сказал Хуруджи.

Химкинский городской продлил арест мужчины до 28 сентября 2022 года.

15 августа Фогель прибыл вместе с супругой в Москву в аэропорт Шереметьево из Нью-Йорка, при прохождении «зеленого коридора» мужчину остановили и позже задержали, так как на него отреагировала служебная собака. При досмотре багажа американца были обнаружены марихуана и гашишное масло. Наркотики были спрятаны в упаковки от линз и в картриджи для электронных сигарет. Экс-дипломата обвинили в контрабанде и незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

По месту жительства иностранца были проведены следственные действия, было обнаружено, что жена Фогеля избавилась от улик в квартире. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вынесла из дома сверток и выбросила его в мусорный бак. Позже она его забрала, переложила в пакет и унесла за пределы жилого комплекса.

Фогель был преподавателем в англо-американской школе в Москве, а до этого был сотрудником посольства США в российской столице. До мая 2021 года наравне со своей женой имел статус дипломата.

По версии следствия, мужчина мог использовать свое положение в целях организации канала поставки на территорию РФ запрещенных веществ для последующей продажи школьникам, у которых он преподавал.

О возбуждении уголовного дела в России в отношении Фогеля стало известно 27 января, 31 марта дело было передано в суд.