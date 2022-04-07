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В ГД внесут проект о нематериальном этнокультурном достоянии России

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин внесут законодательный проект о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Совета федерации.

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«Законопроектом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении культурного наследия», — отмечает пресс-служба.

Документ водит понятийный аппарат в сфере нематериального этнокультурного достояния России, устанавливает права, полномочия федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления.

Как уточняется в пояснительной записке, нематериальное этнокультурное достояние страны — часть общего наследия человечества в разных областях, средство сближения народов России.

В настоящее время в России проживают представители более 190 национальностей и этнических групп.

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