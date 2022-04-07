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Предварительные эскизы обновления Привокзальной площади разработали в Барнауле

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В Барнауле разработали предварительные эскизы благоустройства Привокзальной площади. Сейчас проходит стадия согласования вариантов, сообщает городская мэрия.

«В ходе презентации архитекторы озвучили предложения по переустройству пешеходных связей, предусматривающих их расширение, и определенные изменения в схеме дорожного движения транспорта», — рассказали в мэрии.

Также на территории предлагается обустроить велодорожки, создать единую платформу для общественного транспорта и новые парковочные зоны, провести дополнительные озеленительные работы. Как отмечают проектировщики, для создания единого архитектурного ансамбля учтены проектные решения капремонтов старого и нового зданий железнодорожного вокзала, пишет altapress.ru.

По данным регионального минтранса, ремонт вокзалов запланирован на 2023-2025 годы.

Представленные эскизы получили положительную оценку, однако замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев поручил доработать проект. После этого состоится более широкое обсуждение с участием общественности и экспертов.

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