Оплот националистов в Мариуполе сняли с коптера

Журналисты «Известий» сняли с коптера промзону вокруг мариупольского завода «Азовсталь», ставшего последним оплотом украинских националистов в городе.

Ранее в четверг, 7 апреля, представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что основные бои в центральной части Мариуполя закончились. Сейчас сражения ведутся в районе «Азовстали» и порта.

По оценке Басурина, на данный момент в Мариуполе остается порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»