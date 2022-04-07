Пробивку двери в доме XVIII века в Петербурге признали незаконной

В Санкт-Петербурге городской суд оставил без изменений решение о незаконности пробитой двери в доме XVIII века. Дверь сделали в фасаде дома, выходящем на Летний сад, на месте окна. Она вела в помещения, принадлежащие тогда архитектору Евгению Герасимову.

Таким образом, вышестоящая инстанция поддержала решение районного суда о незаконности согласования проектной документации и разрешения на проведение работ, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Английском проспекте началась реконструкция построенного в 2003 году фонтана. Сооружение было в аварийном состоянии. Объект введут в эксплуатацию до конца мая.