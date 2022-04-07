Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с середины февраля

Впервые с 21 февраля курс доллара опустился ниже 75 рублей. Евро опустился до 82 рублей впервые с 30 декабря. Об этом в четверг, 7 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Американская валюта расчетами завтра на 10:24 мск падал на 4,20 рубля, до 75,5 рубля, евро — на 4,75 рубля (82,25 рубля).

Данные Мосбиржи на 11.00, 7 апреля отображают актуальную стоимость иностранных валют: доллар — 76 рублей, евро — 82 рубля.

Ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов 4 апреля сообщил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.

29 марта кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, объясняя причины падения и укрепления рубля, рассказал, что курс одной валюты по отношению к другой определяется несколькими факторами — общим состоянием экономики, финансовыми показателями и др. Как уточнил аналитик, на восстановление позиций российской валюты оказывают влияние новости, свидетельствующие о позитивных перспективах, в их числе заявление РФ о продаже Европе энергоресурсов за рубли.

Центробанк 20 марта разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года включительно.

Исторический максимум падения курса российской валюты произошел 10 марта. Тогда стоимость доллара повысилась до 121,53 рубля, евро — до 132,42 рубля. В конце марта рубль начал укрепляться. Данные Мосбиржи 1 апреля показали, что доллар опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Позже в тот же день на валютных торгах на бирже доллар снизился на 3,45%, до 80,33 рубля, евро упал на 0,5%, до 92,03 рубля.

Поддержку курсу рубля на валютном рынке оказывают снижение объема импорта в страну и, как следствие, уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, заявлял 3 апреля аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.