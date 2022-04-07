Циклон «Назима» принес мокрый снег и ветер в Петербург

Санкт-Петербург оказался под властью североатлантического циклона, получившего имя «Назима». Он принес в Северную столицу осадки. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В городе в ближайшее время пройдут дожди, местами с мокрым снегом. При этом температура будет в районе +5 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 9 м/с.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в свою очередь уточнил, что циклон, проходящий через Балтику, принесет в город тепло. Однако в первой половине дня 7 апреля будет идти снег, который после обеда перейдет в дождь, сообщает телеканал «78».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал жителей Петербурга, что на этой неделе в городе атмосферное давление покажет аномально низкие значения.