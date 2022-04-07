Великобритания будет вводить в строй по ядерному реактору ежегодно

Новая энергетическая стратегия Великобритании предусматривает строительство одного ядерного реактора в год, поскольку Лондон стремится снизить зависимость от углеводородных источников энергии. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, 7 апреля сообщает телеканал Sky News.

По словам политика, эта стратегия приведет к «большей самодостаточности энергии с более дешевыми счетами». Также он добавил, что будут созданы тысячи рабочих мест, а счета за энергию снизятся.

«Это уменьшит нашу зависимость от источников энергии, подверженных волатильности мировых цен, которые мы не можем контролировать, поэтому мы сможем достичь большей энергетической самодостаточности с более дешевыми счетами», — заключил Джонсон.

Ветер, солнечная энергия и водород также являются частью плана, который нацелен на то, чтобы к 2030 году 95% электроэнергии было низкоуглеродным, отмечается в сообщении.

15 марта медиатор и юрист Юрий Капштык рассказал «Известиям» о том, как введенные против РФ санкции ударили по Великобритании. Сейчас цены на биотопливо повышаются в Великобритании на 40%, и это, по мнению эксперта, не предел. Капштык добавил, что рано или поздно бизнес и экономика вынудят политические амбиции сесть за стол переговоров.

В середине марта власти Бельгии распорядились о продлении эксплуатации оставшихся ядерных реакторов на 10 лет в связи с энергетическим кризисом.

В связи с событиями на Украине и в Донбассе ЕС объявил о намерении снизить зависимость от российских энергоресурсов. Для обретения независимости европейским странам приходится корректировать свои планы по «зеленому» переходу. В том числе рассматривается возможность передвинуть сроки отказа от угольных и атомных электростанций.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите Донбасса.

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