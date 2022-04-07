Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне

Белорусам и россиянам запрещено участвовать в Бостонском марафоне 2022 года. Об этом 6 апреля сообщила Бостонская легкоатлетическая ассоциация (BAA). Ограничения коснутся тех, кто в данный момент проживает в указанных странах.

«Принять участие в соревнованиях смогут граждане России и Беларуси, допущенные к участию в Бостонском марафоне 2022 или BAA 5K 2022 в рамках процесса открытой регистрации, но не являющиеся резидентами ни одной из стран», — уточнили в ассоциации.

Кроме того, BAA не будет признавать российские и белорусские флаги на мероприятиях «до дальнейшего уведомления».

Бостонский марафон запланирован на 18 апреля. Предполагается, что в нем примут участие около 30 тыс. человек.

Ранее, 23 марта, Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, FINA возбудила дело в отношении двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова за посещение митинга-концерта в честь воссоединения Крыма с Россией.

Также 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции России. В связи с этим сборная РФ не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Решения об отстранениях последовали после предписаний Международного олимпийского комитета, рекомендовавшего международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии.