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Российского посла вызвали в МИД Франции

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Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Об этом сообщил в Twitter 7 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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«Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла России сегодня утром в МИД», — говорится в сообщении.

6 апреля российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны в связи с ситуацией в украинском городе Буча. По его словам, канадское внешнеполитическое ведомство потребовало вывести войска, прекратить спецоперацию и урегулировать кризис на Украине и вокруг нее путем дипломатических переговоров.

Ряд стран — членов НАТО и ЕС выслали часть российских дипломатов после сообщений о якобы обнаруженных там массовых захоронениях мирных жителей в украинском городе Буча после вывода российских войск.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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