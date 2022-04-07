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Двух человек спасли при пожаре в жилом доме в Мурманской области

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В Кандалакшском районе Мурманской области спасатели вытащили из загоревшегося дома двух людей. Об этом сообщает управление ГОЧС и ПБ по региону.

Пожар произошел 6 апреля в доме № 6 по улице Мира в поселке Зеленоборский. Горела одна из квартир на первом этаже.

«Спасено два человека, один госпитализирован, второй от госпитализации отказался», — рассказали в управлении ГОЧС и ПБ по региону. Также из дома были эвакуированы два баллона с пропаном.

В результате пожара на первом этаже в подъезде обгорели лестничная клетка, крыльцо, а также фасадная стена дома на площади 30 кв. м. В квартире обгорела часть стены на площади 1,5 кв. м, пишет ИА «Би-порт».

В тушении были задействованы три пожарно-спасательных подразделения в составе 12 человек

В ночь на 7 апреля пожар произошел на руднике в Мурманской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, были эвакуированы более 110 горняков.

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