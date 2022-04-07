Жители Мариуполя рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Попавшие в больницу раненые жители Мариуполя рассказали, что подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

«Сходил на водопой — обстреляли, <...> попало что-то, перебило кость. <...> В основном украинские военные прикрывались мирными, ходили по палатам, назвали всех сволочами, скотами, <...> женщины молчали и плакали тихонько, мы просили воды, не дали ни капли», — рассказал Алексей.

Другие пациенты также отметили, что куда ни пойдешь в Мариуполе — везде обстреливали украинские войска. Людей приходилось хоронить прямо возле домов.

«Украинская армия и «Азов» (в отношении радикальной группировки возбуждены уголовные дела. — Ред.), они сами рушат, грабят, снимают на видео и показывают во всем мире, что Россия делает. Это не Россия делает! Это неправда, пусть покажут во всей Европе, что это делает Украина», — заявил один из мирных жителей.

Люди подтвердили данные о том, что украинские бойцы заходят в жилые дома и занимают их.

Как сообщили в Минобороны РФ, силами российских бойцов и военных ДНР из больницы в Мариуполе удалось эвакуировать порядка 100 человек, в том числе 16 детей.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите Донбасса.

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