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Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении замдиректора Книжной палаты Украины

Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины Гуцол за призывы калечить пленных
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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В Следственном комитете отмечают, что Гуцол уже не первое публичное лицо на Украине, допускающее подобные высказывания. Своими действиями женщина еще раз подтвердила, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения.

Ранее, 4 апреля, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова. На своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) градоначальник призывал «убивать русских по всему миру и в больших количествах».

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по этому факту.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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