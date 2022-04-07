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В ПСБ назвали важнейшее звено для производства инновационных продуктов

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Для производства инновационной продукции в первую очередь нужны не механизмы господдержки или финансовые инструменты, а заказчик, заявил глава дивизиона «Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование» Промсвязьбанка (ПСБ) Антон Дроздов. Он выступил на XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» 6 апреля.

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По его словам, сейчас сложилась уникальная ситуация: санкционное давление, уход с рынка ряда иностранных компаний, ограничение импорта. Это, подчеркнул представитель ПСБ, для отечественных компаний дает дополнительные возможности, которые нужно использовать.

«Наш опыт показывает, что для производства инновационной продукции от НИОКР до серии необходимы в первую очередь заказчик, затем поддержка государства и возможность использовать весь перечень финансовых механизмов, которые сопровождают производителя новой продукции на протяжении всего жизненного цикла. У нас уже появились успешные проекты, когда именно заказчик определил успешное производство продукта», — сказал Антон Дроздов на стратегической сессии «Российская промышленность на пороге перемен».

На форуме отметили, что государство создает благоприятные условия для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ промышленных предприятий, но банковское финансирование проектов на ранней стадии осложняется регуляторными барьерами, невозможностью спрогнозировать конкурентоспособность, а также во многих случаях отсутствием заказчика разрабатываемых продуктов и реальной возможности заключения долгосрочных контрактов.

Эксперт добавил, что ПСБ готов участвовать на всех этапах реализации проекта: у банка есть фонды, которые инвестируют в венчурные проекты и проекты на стадии проектно-сметной документации. А совместная работа с институтами развития, которые берут часть рисков на себя, позволит банку через синдицированные кредиты и взаимные гарантии увеличивать объемы этой поддержки, заметил представитель ПСБ.

В рамках сессии участники дискуссии поговорили также о катализаторах импортозамещения в новой экономической ситуации и уделили внимание вопросам сохранения импортонезависимости. Кроме того, обсуждались антикризисные меры господдержки промышленности и усиление роли наукоемкого производства на предприятиях ОПК в импортозамещении гражданской продукции.

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