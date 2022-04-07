Сети канализации в селе под Алуштой построят за 92 млн рублей

В селе Изобильное под Алуштой в Крыму построят канализационные сети за 92 млн рублей. На портале республиканского правительства опубликовано распоряжение главы Крыма об определении подрядчика.

В соответствии с документом проект реализует ООО «Сигма-стройсервис». Стоимость проектирования составит 3,7 млн рублей, а строительно-монтажных работ — 88,3 млн рублей. Работы должны завершить до конца 2022 года.

ИА «Крыминформ» уточняет, что ООО «Сигма-Стройсервис» зарегистрировано в Казани. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

5 апреля сообщалось, что в Симферополе в этом году планируют поменять 10 км сетей водоснабжения. Стоимость обновления коммуникаций оценивается в 1,2 млрд рублей.