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В Германии с 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России

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Со дня начала российской военной спецоперации на Украине в Германии зафиксировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом рассказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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По ее словам, совершено 181 преступление против лиц украинского происхождения.

«В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия», — сказала она в интервью медиагруппе Funke.

По словам министра, правоохранители в Германии защищают всех людей в своей стране.

4 апреля Фезер рассказала, что в отношении граждан российского происхождения было выявлено 308 преступлений, в 15 из них было насилие.

Как в этот день сообщила «Газета.Ru», в США женщина с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине. Как она пояснила полицейским, окружающие люди на нее якобы странно смотрели, «будто на русскую шпионку». Родственники заявили, что психическое состояние женщины в последнее время сильно пошатнулось.

В начале апреля сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в столице Португалии Лиссабоне. С конца февраля ребенок стал жаловаться на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация продолжала осложняться, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в конце февраля отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Она обратила внимание, что в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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