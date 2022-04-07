В Германии с 24 февраля зафиксировали 383 преступления против выходцев из России

Со дня начала российской военной спецоперации на Украине в Германии зафиксировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом рассказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, совершено 181 преступление против лиц украинского происхождения.

«В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия», — сказала она в интервью медиагруппе Funke.

По словам министра, правоохранители в Германии защищают всех людей в своей стране.

4 апреля Фезер рассказала, что в отношении граждан российского происхождения было выявлено 308 преступлений, в 15 из них было насилие.

Как в этот день сообщила «Газета.Ru», в США женщина с российскими корнями убила восьмилетнего сына из-за событий на Украине. Как она пояснила полицейским, окружающие люди на нее якобы странно смотрели, «будто на русскую шпионку». Родственники заявили, что психическое состояние женщины в последнее время сильно пошатнулось.

В начале апреля сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в столице Португалии Лиссабоне. С конца февраля ребенок стал жаловаться на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация продолжала осложняться, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в конце февраля отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Она обратила внимание, что в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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