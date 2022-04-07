Басурин заявил об окончании основных боев в центральной части Мариуполя

Основные бои в центральной части Мариуполя завершены. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».

По его оценке, в Мариуполе остается еще порядка 3 тыс. военнослужащих Украины.

Сейчас бои переместились в порт города и на территорию «Азовстали».

Ранее в понедельник, 4 апреля, Басурин заявил, что центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил ДНР.

Также он уточнял, что две группировки украинских боевиков находятся в центральной части города и в порту, основная часть — на предприятии «Азовсталь». При этом, как отмечал Басурин, украинские военные не контролируют Мариуполь, но могут передвигаться по подземным туннелям и оказывать сопротивление.

Как рассказал «Известиям» в среду, 6 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин, бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию. Несмотря на сопротивление украинских боевиков, боевой дух даже элитных частей полностью подорван. Кроме того, эксперт отметил, что резкое усиление ночных ударов по районам сосредоточения украинских войск может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению войск России и союзников с целью замкнуть кольцо окружения вокруг сил ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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