Прямой эфир
Мир
Басурин сообщил о завершении основных боев в центре Мариуполя
Мир
Столтенберг призвал поставлять Киеву наступательные вооружения
Мир
ДНР обвинила украинских националистов в провокации в порту Мариуполя
Мир
В Германии увеличилось число преступлений против выходцев из России
Интернет
YouTube объяснил блокировку видео брифинга Захаровой
Мир
Пекин выразил протест США из-за поставок вооружений Тайваню
Мир
Военные РФ и ДНР эвакуировали более 100 пациентов из больницы в Мариуполе
Мир
МИД РФ пригрозил жесткой реакцией на высылку дипломатов
Общество
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенном формировании
Мир
ВС России сбили в воздухе пять украинских беспилотников
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля

Фламинго заметили на Велижанском тракте в Тюменской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Тюменской области просят зоозащитников спасти от холода фламинго, которого они заметили на Велижанском тракте. Птицу видели на дороге за поселком Березово. Фото опубликовано в соцсетях.

Натуралист Павел Ситников, мнение которого приводит Vostokmedia, отметил, что большие стаи фламинго могут быть в африканских странах или ОАЭ. Но гнездования фламинго в Тюменской области нет.

Эксперт рассказал, что это редкий, но не чрезвычайный случай. Бывало, что эти птицы долетали до озера Нунто на границе ХМАО и ЯНАО. Прокормиться в регионе теоретически можно, есть горячие источники и сливы ТЭЦ. Птицы ранее были занесены в Красную книгу региона, но позже их исключили.

Ранее сообщалось, что в Анапе в районе Джемете жители нашли черепаху весом около 100 кг и размером 110 см. В Черном море такие рептилии не водятся. Эксперты не исключают, что черепаха приплыла из Средиземного моря. Она очень слаба.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022