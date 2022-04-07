Фламинго заметили на Велижанском тракте в Тюменской области

Жители Тюменской области просят зоозащитников спасти от холода фламинго, которого они заметили на Велижанском тракте. Птицу видели на дороге за поселком Березово. Фото опубликовано в соцсетях.

Натуралист Павел Ситников, мнение которого приводит Vostokmedia, отметил, что большие стаи фламинго могут быть в африканских странах или ОАЭ. Но гнездования фламинго в Тюменской области нет.

Эксперт рассказал, что это редкий, но не чрезвычайный случай. Бывало, что эти птицы долетали до озера Нунто на границе ХМАО и ЯНАО. Прокормиться в регионе теоретически можно, есть горячие источники и сливы ТЭЦ. Птицы ранее были занесены в Красную книгу региона, но позже их исключили.

Ранее сообщалось, что в Анапе в районе Джемете жители нашли черепаху весом около 100 кг и размером 110 см. В Черном море такие рептилии не водятся. Эксперты не исключают, что черепаха приплыла из Средиземного моря. Она очень слаба.