Твердые коммунальные отходы будут сжигать в арктической зоне Якутии

В арктические Анабарский и Момский районы Якутии привезли мобильные установки, с помощью которых будут сжигаться твердые коммунальные отходы. В Аллаиховском районе такая установка используется уже с 2002 года.

Оборудование приобрело ГУП на субсидию из республиканского бюджета в размере 11 млн рублей. Инсинераторы мощностью 350 кг/ч и 500 кг/ч произведены в Ижевске.

В середине марта оборудование привезли в село Саскылах Анабарского района, а в конце марта — в поселок Хонуу Момского. С администрацией Анабарского района заключен договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование, а в Момском районе в ближайшее время подпишут договор с МУП «ЖКХ» после подготовки площадки для установки, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на ТКО ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Ранее региональное министерство ЖКХ и энергетики утвердило территориальную схему обращения с отходами на территории Якутии. В арктической зоне республики создадут 13 объектов сжигания ТКО, общая мощность которых составит 23833 т в год.