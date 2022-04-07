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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля

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Курс доллара опустился в ходе торгов в четверг, 7 апреля, ниже 77 рублей впервые с 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро опустился ниже 84 рублей впервые с 30 декабря.

Ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов 4 апреля сообщил «Известиям», что курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.

29 марта кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, объясняя причины падения и укрепления рубля, рассказал, что курс одной валюты по отношению к другой определяется несколькими факторами: общим состоянием экономики, финансовыми показателями и др. Как уточнил аналитик, на восстановление позиций российской валюты оказывают влияние новости, свидетельствующие о позитивных перспективах, в их числе — заявление РФ о продаже Европе энергоресурсов за рубли.

Центробанк 20 марта разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года включительно.

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