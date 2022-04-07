Столтенберг призвал поставлять Киеву наступательные вооружения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса не должны делать различий между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений. Об этом он сообщил 7 апреля на встрече министров иностранных дел стран альянса.

«Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения», — заявил он по прибытии на встречу министров.

В ходе беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Столтенберг заверил, что НАТО, которая уже много лет оказывает поддержку Киеву и обучает украинских военных, и дальше продолжит поставлять оружие и оборудование.

«Я уверен, что на нашей последующей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО мы обсудим потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, противотанковых средств, более легкого, но также и более тяжелого оружия», — сказал Столтенберг при встрече с министром иностранных дел Украины.

В Брюсселе второй день идет саммит министров иностранных дел стран альянса. В среду, 6 апреля, генеральный секретарь рассказал, что НАТО не видит признаков пересмотра российскими властями планов в отношении спецоперации по защите Донбасса. В связи с этим организация будет и дальше усиливать свою оборону.

5 апреля Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. По его словам, НАТО оказывает военную поддержку только в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между РФ и альянсом.

На прошлой неделе генсек сообщил, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку НАТО. Он отмечал, что ВСУ значительно лучше оснащены, чем когда-либо в прошлом.

По мнению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца, поставляя вооружение Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. Он отметил, что сейчас в повышенной боевой готовности находятся 40 тыс. военных альянса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрела со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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