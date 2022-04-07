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Зеленский анонсировал встречу с предполагаемыми странами — гарантами безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопросы безопасности с Россией после проведения встречи по поводу безопасности Украины со странами, которые смогут стать гарантами. Об этом президент рассказал в интервью турецкому телеканалу «Хабертюрк», видеозапись которого опубликована 6 апреля в Telegram.

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«Пока что такой объединенной встречи не было, чтобы рассказать вам детали всех тех гарантий, какая из стран на какие гарантии готова», — заявил Зеленский.

Он пояснил: есть страны, которых гарантами безопасности видит само украинское руководство, и есть страны, которые выразили желание выступить такими гарантами.

«Однако эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантов будущих, это касается Соединенных Штатов, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обговаривать список гарантий безопасности. Потому — это первый шаг. Встреча с этими гарантами, либо с представителями этих лидеров, потом — объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной», — пояснил президент Украины.

Он отметил, что необходима объединенная встреча со странами на уровне специальных представителей, чтобы обсудить будущие гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

«Это первая встреча, о которой я говорю. И потом, когда мы увидим, что нас всё устраивает, что мы будем чувствовать безопасность в будущем, не так, как было с Будапештским меморандумом и другими документами, которые мы имели в прошлом, но которые не сработали, после этого мы проведем встречу с Россией», — подчеркнул украинский президент.

Ранее, 4 апреля, Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно опубликованному документу, главой делегации Украины назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. В тот же день украинский лидер заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ. По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 марта заявлял, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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