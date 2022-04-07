Блинкен ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Киева

Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос о готовности Вашингтона выступить гарантом безопасности Украины. По словам госсекретаря, сейчас обсуждается вопрос самостоятельной защиты Украины, передает телеканал «Известия». Политик уточнил, что Вашингтон помогает Киеву вооружением. Ранее Зеленский заявлял, что гарантом безопасности Киева должны быть в том числе США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.