ДНР обвинила украинских националистов в провокации в порту Мариуполя

Украинские националисты устроили очередную провокацию в Мариуполе — подожгли корабль управления «Донбасс». Об этом 7 апреля в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

Утверждается, что после поджога турецкого судна «Азбург», ходящего под доминиканским флагом, украинские боевики подожгли очередной корабль.

«Умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджог корабля управления «Донбасс». В настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление», — отметили в ведомстве.

Как предположили в ДНР, в ближайшее время иностранные и украинские СМИ для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов.

5 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о возгорании турецкого судна под доминиканским флагом «Азбург» с гражданами Украины на борту. Националисты, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, указал он.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения республик.

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