Глава МИД Украины потребовал от стран НАТО предоставить Киеву оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран — членов НАТО обеспечить Киев вооружением.

В Брюсселе, где пройдет встреча глав МИД стран альянса, он заявил 7 апреля, что повестка Украины очень простая.

«В ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие», — сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что лучшим способом помочь Украине в настоящее время будет только обеспечение ее всем необходимым.

«Это мое сообщение союзникам, оно очень простое. Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается», — заключил министр.

5 апреля он допустил, что дипломатическое разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации маловероятно. Он выразил сожаление, что ему не всегда удается «заставить своих коллег» из европейских стран и США ввести очередные санкции против РФ или поставить больше оружия Киеву.

В тот же день минэкономики ФРГ заявило, что правительство Германии в первом квартале текущего года одобрило поставки вооружений и других военных товаров на Украину на сумму €186 млн.

2 апреля стало известно, что министерство обороны ФРГ запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину. 26 марта на Украину из Германии доставили 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела» и 100 пулеметов MG3.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, добавил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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