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NYT: среди стран НАТО есть разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

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Страны НАТО разделились во мнениях о дальнейших действиях в отношении РФ на фоне спецоперации. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников пишет 6 апреля The New York Times.

По информации издания, Польша и страны Прибалтики хотят полного разрыва с Москвой. Они считают: всё, что РФ может представить как победу, может нанести ущерб безопасности Европы. При этом Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с российскими властями, несмотря на обвинения якобы в военных преступлениях.

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6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что считает «совершенно правильным говорить постоянно» с российским лидером.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал французскую политику диалога с РФ. По словам Эммануэля Макрона, заявления главы польского правительства являются «совершенно необоснованными и возмутительными». При этом он отметил, что слова польского премьера его не удивили, «поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию».

29 марта турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил «Известиям», что Россия и Турция должны сотрудничать, чтобы снизить агрессию США. По его мнению, это выгодно как РФ и Турции, так и всем странам, которые страдают от агрессии Штатов.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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