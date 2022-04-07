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The Economist: более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах

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Спецоперация России по защите населения Донбасса разделила страны на три категории: те, кто придерживается западных взглядов, кто поддерживает Россию и кто сохраняет нейтралитет, сообщает британский журнал The Economist.

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«По данным EIU (Economist Intelligence Unit), на западный лагерь приходится более 70% мирового ВВП. Но страны, противостоящие России, составляют всего 36% населения земного шара. Около двух третей населения живут в странах, правительства которых либо нейтральны, либо придерживаются российских взглядов», — пишет издание.

Не только правительства густонаселенных Индии и Китая нейтральны или склоняются к позиции России. Согласно опросу, проведенному в Индии компанией YouGov в марте, 40% респондентов одобрили действия России на Украине, 54% одобрили действия президента РФ Владимира Путина.

Журнал уточняет, что около 30% мирового населения проживает в 28 странах, правительства которых EIU классифицирует как склоняющиеся к позиции России. Помимо Китая к ним относятся такие густонаселенные государства, как Пакистан и Эфиопия. Кроме того, для Эритреи и Сирии Россия является ключевым союзником. Еще 32 правительства сохранили нейтралитет, включая Бангладеш, Бразилию и Индию.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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