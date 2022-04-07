Количество стран, вставших на сторону России или сохранивших нейтралитет на фоне военной операции по защите Донбасса, оказалось неожиданно для Запада высоким. Об этом свидетельствуют данные отдела исследований Economist Intelligence Unit (EIU) британского журнала The Economist, опубликованные 4 апреля.

Действия правительств во всем мире оценивались с момента начала спецоперации с учетом исторических связей стран с Россией. Так, с поддержкой российской стороны выступило две трети земного населения, так как страны, противостоящие России, составляют лишь 36% мира.

«Около 30% населения мира проживает в 28 странах, чьи правительства классифицируются EIU как склоняющиеся к России. Помимо Китая, к ним относятся такие густонаселенные места, как Пакистан и Эфиопия. Для некоторых, таких как Эритрея и Сирия, Россия является ключевым союзником. Тридцать два правительства остались нейтральными, в том числе правительства Бангладеш, Бразилии и Индии», — пишет издание.

Согласно анализу, против России самые богатые в Северной Америке и Европе страны. Даже исторически нейтральные правительства, такие как Финляндия, Швеция и Швейцария, заняли решительную позицию против России. По данным EIU, на прозападный лагерь приходится более 70% мирового ВВП.

В среду, 6 апреля, американский эксперт, докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз заявил, что США превратили Украину в оружие против России. Эксперт напомнил, что уже более двух десятков лет Вашингтон оголтело милитаризирует Украину и направляет усилия против России. По его словам, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либеральными партиями подтолкнули мир к той грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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