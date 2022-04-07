Полянский заявил о разрушении ООН в случае отстранения РФ от СПЧ

Возможное отстранение РФ от членства в Совете по правам человека может иметь разрушительные последствия для системы ООН. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, голосование Генеральной ассамблеи ООН состоится 7 апреля.

«Это голосование не о российско-украинском конфликте или предполагаемых нарушениях прав человека в России. Эти утверждения далеки от проверки и доказательства. А с учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций вроде печально известной бучинской операции под чужим флагом это скорее заранее обдуманный тактический ход», — написал Полянский.

Дипломат указал, что ряд западных государств пытается навязать остальным странам свои предпочтения и правила.

«Так выглядит продвигаемый Западом «международный порядок, основанный на правилах»: беспринципный колониальный шантаж под прикрытием благородного дела», — отметил он.

Как добавил Полянский, процесс голосования «будет крайне лицемерным», напомнив, что США несколько лет назад вышли из СПЧ и принижали его роль.

«Так что США нельзя считать борцом», — заключил он.

Накануне сообщалось, что США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека. Об этом заявила постпред США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. По ее мнению, так как РФ якобы сделала все возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации», ее членство в Совете по правам человека ООН является фарсом.

РФ сталкивается с дипломатическим давлением со стороны западных государств с начала проведения специальной операции по защите Донбасса. Например, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче. Комментируя эту ситуацию, постпред России при ООН Василий Небензя назвал это беспрецедентным шагом.

Украинская сторона 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности российской армии. Но Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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