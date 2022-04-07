ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли Луганскую народную республику (ЛНР) за прошедшие сутки. Под обстрелом оказались два населенных пункта. Об этом сообщило в четверг, 7 апреля, представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по двум населенным пунктам: Донецкий и Калиново. В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (50 снарядов), артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), минометы калибра 120 мм (20 мин)», — отмечается в сообщении.

По информации центра, из-за обстрелов в поселке Донецкий повреждено семь жилых домов.

Ранее, 6 апреля, съемочная группа телеканала «Известия» побывала в населенном пункте Новоахтырка, освобожденном силами ЛНР, и показала брошенную базу украинских военных, которые при отступлении оставили большое количество вооружения и боеприпасов.

6 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о подготовке штурма Северодонецка, который является ключевым для выхода ЛНР к своим административным границам. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

Ранее в этот же день ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР. Уточняется, что обстрелу украинских военных подвергся город Первомайск, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома и газопровод. Также ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий. Одна мирная жительница была ранена. Повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».