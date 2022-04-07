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ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР за сутки

СЦКК ЛНР: зафиксировано шесть обстрелов со стороны ВСУ по двум населенным пунктам
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли Луганскую народную республику (ЛНР) за прошедшие сутки. Под обстрелом оказались два населенных пункта. Об этом сообщило в четверг, 7 апреля, представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по двум населенным пунктам: Донецкий и Калиново. В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (50 снарядов), артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), минометы калибра 120 мм (20 мин)», — отмечается в сообщении.

По информации центра, из-за обстрелов в поселке Донецкий повреждено семь жилых домов.

Ранее, 6 апреля, съемочная группа телеканала «Известия» побывала в населенном пункте Новоахтырка, освобожденном силами ЛНР, и показала брошенную базу украинских военных, которые при отступлении оставили большое количество вооружения и боеприпасов.

6 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о подготовке штурма Северодонецка, который является ключевым для выхода ЛНР к своим административным границам. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

Ранее в этот же день ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР. Уточняется, что обстрелу украинских военных подвергся город Первомайск, в результате обстрелов повреждены четыре жилых дома и газопровод. Также ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий. Одна мирная жительница была ранена. Повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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